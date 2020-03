Nioh 2: démoni ochutnali svoji vlastní medicínu | Recenze

Co baví Hluboké RPG prvky

Soubojový systém

Možnost výběru grafických preferencí

Design úrovní

Množství obsahu Co vadí Pro nováčky může být chaotické 9 /10 Hodnocení

Budete umírat. Často. To je třeba si ujasnit hned na začátku. Nioh patří do stejné odnože žánru akčních RPG jako série Dark Souls, Bloodborne nebo The Surge. Stačí tedy pár zásahů od nepřítele a jdete rychle k zemi. Nioh se ale oproti konkurenci snaží odlišovat několika způsoby. Tím nejvýraznějším je velmi podrobný RPG systém. Pojďme se na to ale podívat pěkně od začátku.

Začátky Ody Nobunagy

V příběhu se podíváme trochu hlouběji do minulosti než v jedničce. I když se nacházíme v době, kdy William ještě ani nemá namířeno k pobřeží Japonska, tak se po této zemi procházejí nejrůznější druhy démonů zvaných jókai. Nového hlavního hrdinu si budete vytvářet sami. Vývojáři si připravili až překvapivě propracovaný editor tvorby postavy. Hned na to je vám sděleno, že vaše postava není tak úplně člověk. Z poloviny je totiž démonem. Od toho se odvíjí několik nových mechanik.



Vlastní postavu si budete moci uplácat přesně podle svého

Nedlouho po začátku hry se setkáte s obchodníkem Tokičirem, který vám přiřkne jméno Hiddy a naverbuje vás jako svého společníka. Do budoucna má velké plány a zabiják démonů, jako jste vy, mu jistě přijde vhod. Většina děje se točí kolem budování říše Ody Nobunagy, kterého dobře znáte z předchozího dílu. Není to ale jediná známá tvář, na kterou v Nioh 2 narazíte.



Editor je velmi propracovaný a podrobný, vyřádí se každý

Hiddy toho každopádně moc nenamluví. Dává to smysl vzhledem k tomu, že si při tvorbě postavy vybíráte i hlas a bylo by tedy třeba všechny jeho dialogy nadabovat několikrát. V cut-scénách, které uvidíte především na začátku a konci hlavních misí, ale vidíte přesně tu zbroj, kterou aktuálně nosíte. Trochu ale zamrzí, že ať hrajete s jakoukoliv zbraní, tak ve filmečku Hiddy vždy třímá katanu.

Nové přírůstky do arzenálu

Když padla zmínka o zbraních, pojďme se podívat, co nového nám tady přibylo. Celkem si můžete vybrat z devíti druhů, přičemž styl boje každé z nich se značně liší. Osobně jsem většinu hry prošel se switchglave, což je kosa, které se upravuje čepel podle aktuálního postoje. Každý druh zbraně škáluje s rozdílnými atributy, takže je dobré tomu i uzpůsobovat výbavu. Může to znít sice složitě, ale to je teprve začátek. Zbraně se následně používáním samy vylepšují díky nárůstu familiarity. Vedle toho dostáváte i body do vývojových stromů, ve kterých najdete větve jak pro jednotlivé zbraně, tak pro umění nindžů nebo démonickou magii.



RPG systém je opravdu podrobný a ze začátku vás lehce zahltí

Pokud se v tom nemůžete vyznat, ani se vám nedivím. Nioh 2 se s ničím nepáře a pokud budete chtít boj dostat opravdu do rukou, musíte strávit nějakou chvíli průzkumem všech nabídek a možností, co všechno vlastně můžete využít. Musím ale uznat, že oproti předchozímu dílu je prostředí pro odemykání nových schopností udělané mnohem lépe.



Postupně odhalovat a zkoušet své schopnosti je ve hře radostí

Není to tedy náročná obtížnost, co by hráče mohlo odradit. V případě, že už za sebou máte první díl, na tom budete znatelně lépe. I tak bych doporučil nejdříve zamířit do tréninkových misí, kde se mimo jiné naučíte používat nově nabytou démonickou sílu.

V levém horním rohu obrazovky nevidíte jen ukazatel zdraví a staminy, které se tady říká Ki. Nově je pod nimi ještě fialový ukazatel znázorňující animu – démonickou energii. Občas vám z démona vypadne jádro jeho duše. Tu pak můžete použít na svého duchovního ochránce a využít tak jeho typickou schopnost. Je jich opravdu hodně a síla se liší i podle toho, jaký level měl poražený démon. I když mohou vypadat velmi nebezpečně, tak někteří nepřátelé se s nimi bez problému vypořádají. Nemůžete se na ně tedy stoprocentně spoléhat. To ostatně platí pro každý prvek boje v Nioh.



Souboje jsou opět promyšlené a brutální

Můžete ale probudit i svoji vlastní démonickou sílu. Funguje to na stejném principu, jako living weapon z minulého dílu. Celkově má Hiddyho démonická podoba 3 varianty, které se odvíjí od vámi zvoleného ochranného ducha. Kromě verze zaměřené na silné, pomalé útoky a rychlé, ale slabší, je tady ještě magická.

Stále se bavíme o nových možnostech útoků, ale nesmíme zapomínat ani na nový způsob obrany. Nepřátelé často provádí útoky, při kterých se zbarví do červena. To je chvíle pro použití burst protiútoku. Musíte ale být dost precizní. Pokud se vám counter nevydaří, většinou vás to stojí více než polovinu životů. Provedení burst counteru se také liší podle toho, jakou démonickou podobu aktuálně máte nastavenou.

"Soubojový systém je neuvěřitelně odměňující, ale stačí jediná chyba a musíte začít znovu od poslední svatyně."

Když se konečně prokoušete skrz všechny vysvětlivky a tutoriály a dostanete Nioh konečně trochu do ruky, tak poznáte, proč je tento žánr tak oblíbený. Soubojový systém je neuvěřitelně odměňující, ale stačí jediná chyba a musíte začít znovu od poslední svatyně. Riskování je ve většině případů potřeba a je především na vašem umu a preciznosti, jestli z aktuálního boje vyjdete jako vítěz nebo padnete rukou nepřítele. Ani po několika pokusech u těžkého nepřítele ale neopadá chuť zkusit to znovu, protože zkrátka chcete dokázat, že na to máte.

Nové druhy monster potkáváte skrz celý průchod hrou. I když už to vypadá, že jste viděli všechno, tak po přesunu do nového regionu na vás čeká zase něco nového. Vývojáři recyklovali i několik druhů z prvního dílu. Nejsou to ale jen prachsprosté kopírky. Na pohled sice vypadají stejně, ale mají pár nových útoků navíc. Je také vidět, že při tvorbě nových nepřátel tvůrci pořádně popustili uzdu fantazii, a jak jejich vzhled, tak design útoků stojí za to.



Design brnění i zbraní je opět špičkový a je radost sbírat nové kousky

Další novinkou jsou oblasti Dark Realm. Tam jste konstantně pod tlakem síly démonů, což znamená, že se vám stamina doplňuje pomaleji a démoni jsou silnější. Na druhou stranu se ale anima doplňuje zase rychleji, takže i vaše démonické síly jsou na tom lépe. V mnoha případech se jedná o nepovinné oblasti, které můžete obejít. Loot a zkušenosti za to ale stojí. Po zabití určitého nepřítele, který má danou oblast pod kontrolou, se pak očistí a už se v ní nebudou objevovat nepřátelé ani po vaší smrti. Snadno si tak můžete udělat bezpečnou zkratku a není výjimkou, že přímo v Dark Realmu najdete svatyni pro uložení hry.

I když je Nioh 2 zatím dostupné jen pro konzoli PlayStation 4, tak v něm najdete nastavení grafiky. Dokázal bych si představit, že podobný výběr by mohly mít všechny tituly. Hned při spuštění jste dotázáni, jestli preferujete vyšší rozlišení, FPS nebo něco mezi tím. Stejně jako u prvního dílu jsem zvolil vyšší počet snímků za vteřinu, a i když se tím pádem nastavení grafiky o něco zhoršilo, Nioh 2 i tak vypadá parádně. Nečekejte žádný velký skok oproti jedničce. Je to zkrátka evoluční krok kupředu.

Málo obsahu? Ale kdeže

Nejen první Nioh, ale i další hardcore RPG hry obsahují nejrůznější online prvky. V Nioh 2 opět narazíte na rudé hroby hráčů, kteří na těchto místech zemřeli. Po jejich porážce můžete získat část jejich výbavy. Nově ale všude možně naleznete i modré hroby. Ty označují hráče, kteří nabízejí svoji pomoc. Nejedná se ale o kooperaci. Jen si přivoláte postavu jiného hráče ovládanou umělou inteligencí.



Většinou se musíte spolehnout na sebe, pomoc z online světa ale často uvítáte

Samotný multiplayer je tu pak také v rámci expedic. S dalším hráčem se můžete pustit do plnění separátních misí. Pokud ale o online záležitosti nemáte zájem, nemusíte jim během hraní vůbec věnovat pozornost.

Stejně jako první díl vás i Nioh 2 dokáže zabavit na dlouhé desítky hodin i v případě, že budete vynechávat vedlejší obsah. I kdybyste ale měli projít jen hlavní příběhovou linku, tak to stojí za to. Příběh je postavený na reálných historických základech. Démoni do toho sice moc nezapadají, ale spousta postav, které uvidíte, opravdu existovala. Jednotlivé úrovně jsou navíc velmi dobře zpracované. Můžete jít na přímo k bossfightu, kam vás navede minimapa, ale tím byste se ochudili o průzkum velké části map. Postupně si otevíráte nejrůznější zkratky a skryté cesty. Ve finále to vypadá, že při navrhování levelů si tvůrci dali opravdu záležet.



Ani v pokračování nechybí množství pokladů a nepovinných schovaných předmětů

Pokud ale chcete dělat i vedlejší mise, ze kterých jsou většinou jen odměny a zkušenosti navíc, tak nic nového nečekejte. Využívají totiž oblasti z misí, které jste už prošli. Naštěstí to ale není jedna ku jedné. Vždy začínáte v jiné části a nepřátelé jsou rozmístěni jinak nebo jsou rovnou zcela odlišní. V případě, že je to na vás stále málo, tak jsou tu ještě Twilight mise, ze kterých lze získat lepší vybavení, ale připravte se, že vám zdejší démoni budou pořádně nakopávat zadek. Nejen, že dávají větší poškození, ale vydrží toho mnohem víc.

Může se zdát, že je obsahu možná až moc, ale vývojáři už chystají další várku. Ještě před vydáním bylo potvrzeno, že postupně vyjdou tři DLC balíčky, které rozšíří hlavní příběhovou linku. Prozatím se ale ještě vrátím k Hiddymu. Spousta démonů totiž stále čeká na to, až bude jejich duše očištěna.