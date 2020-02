Nioh 2 má status gold, před vydáním ho ještě můžete vyzkoušet

Vývojáři z Team Ninja hlásí hotovo. Nioh 2 je kompletní a připravené na vydání. Potrzuje to informace, že hra dostala status gold, což v herním průmyslu znamená, že je její vývoj dokončen. Pokud navíc ještě stále váháte nad tím, jestli se do hardcore RPG akce vrhnout po hlavě a koupit ji, můžete si ještě naposledy vyzkoušet, jak se hraje. Vývojáři totiž dávají již třetí možnost si hru otestovat na vlastní prsty. Tentokrát bude dostupná od 28. května do 1. března.

Už v minulých měsících si hráči mohli Nioh 2 vyzkoušet, když se nejdříve dostali šťastlivci do uzavřeného alfa testu a následně mohli všichni v otevřené betě otestovat, co nový díl japonského akčního titulu přinese. Vývojáři se těchto testů snažili využít především k tomu, aby hru ještě upravili dle gusta fanoušků. Tentokrát už půjde opravdu pouze o propagační akci, která by vás měla nalákat ke koupi hry. Nioh 2 si budete moci zahrát 13. března na PS4.