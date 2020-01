Nioh 2: návštěva země démonů

Je celá řada studií, které se snažily napodobit styl Dark Souls. Nioh od Teamu Ninja patří v tomto ohledu mezi ty největší úspěchy. První díl vznikal dlouhá léta a za dobu vývoje si prošel celou řadou změn. Teď ale mají vývojáři vytvořený pevný a fungující základ, takže se není čemu divit, že příchod pokračování netrval moc dlouho. Není to ale pokračování v tom pravém slova smyslu. Nioh 2 se odehrává dlouho před tím, než bělovlasý samuraj William dorazil do Japonska bojovat proti zdejším démonům. Konkrétně by to mělo být kolem roku 1555.



Tentokrát si budeme moci vytvořit vlastní postavu včetně výběru pohlaví

Kulisy budou opět velmi podobné. Podíváme se do provincie Mino, odkud pochází hlavní postava. Kdo tedy bude hrdinou tohoto příběhu? To už je zcela na vás. Nioh 2 nemá předem danou postavu. Zkrátka si ji vytvoříte jako ve spoustě dalších RPG.

Konečně pořádný výběr

Hlavním protagonistou ale není obyčejný člověk. Z části se stal jókaiem, což sice může působit jako špatná věc, ale poskytuje mu to nové možnosti v boji s nepřáteli. Z poražených démonů občas získáte jádro jejich duše. Po jeho použití můžete využívat jeho schopností. V některých případech si i samotného démona můžete povolat na pomoc. “Transformace hlavní postavy z člověka na démona ji vezme hluboko do Dark Realmu. Můžu vám slíbit, že tato metamorfóza bude pozoruhodná a vyústí ve velmi intenzivní akci,” řekl kreativní ředitel Tom Lee.



Customizace je tentokrát mnohem bohatší a propracovanější

Stejně jako v prvním díle je i tady možnost zapnout si mód, ve které Williem spojil síly se svým duchovním ochráncem. Jen s tím rozdílem, že v Nioh 2 se kompletně proměníte v démona. S tím přichází nový set úderů a speciálních schopností. Jakou na sebe vezmete podobu se odvíjí od toho, kterého z nových ochránců si vyberete.

Pokud vám v Sekiru chyběla větší hloubka ve vývoji vaší postavy, Nioh 2 vás určitě nezklame. Budete moci vylepšovat každou maličkost a učit se nové techniky. Velkou roli samozřejmě bude hrát i vybavení. Zbroje by si neměly projít nijak zásadní změnou, ale u zbraní je to něco jiného. Krom tradičních mečů nebo obouručních seker přicházejí novinky jako třeba dvojice menších seker do každé ruky nebo odači, což je dlouhý obouruční meč. Krom toho staré známé druhy zbraní dostanou nové sady úderů. V rámci hratelnosti opět nebudou chybět různé postoje.

Z hlediska obtížnosti se tedy rozhodně nejde dolů. Z otevřené betaverze Nioh 2 dokonce působilo ještě o něco tužším dojmem. Základní mechaniky jsou ale velmi podobné prvnímu dílu, takže pokud jste ho prošli, určitě se do toho budete dostávat snáze. Na druhou stranu, jestli je to pro vás malá výzva, jistě budou opět k dispozici i obtížnější varianty misí, stejně jako tomu bylo v jedničce.

Hardcore souboje

Zatímco ostatní studia u podobných her sázejí spíše na dynamiku pohybu po prostředí, Team Ninja se soustředí přímo na soubojovou část hry. Třeba takové Sekiro nebo Ghost of Tsushima jsou podobnými případy. Nioh 2 se tedy bude držet více při zemi, ale to neznamená, že se nebude posouvat i v dalších směrech.

Je na první pohled vidět, že se grafika zlepšila o úroveň výše. Stejně tak i animace postav jsou plynulejší a neměly by se trhat jako v některých případech prvního dílu. Dle slov vývojářů díky tomu budou souboje elegantnější. Během bojů s nepřáteli, kteří jsou vás schopni vyřídit na jednu ránu, ale nejspíš na zkoumání těchto věcí moc nebude čas.



Graficky se hra opět posunula výše, především z hlediska všemožných efektů

Málem bychom zapomněli na jednu zásadní informaci. Nioh 2, stejně jako první díl, nejdříve vychází 13. března exkluzivně pro konzoli PlayStation 4. Opět ale později dorazí i na PC. Měl by to stihnout ještě do konce letošního roku. Jelikož ani první Nioh nemá verzi pro Xbox, předpokládáme, že to stejně bude i v tomto případě.

Ještě, než se pustíte do hraní, budete si opět moci vybrat ze dvou grafických režimů. Po volbě action sice bude hra vypadat trochu hůř, ale díky tomu poběží v 60FPS. Movie mód pak zvýší kvalitu grafiky, ale počet snímků za sekundu klesne na 30. V obou případech pak nebude chybět nový systém HDR. Na výběr to budete mít jak u základní verze PlayStationu 4, tak u jeho Pro revize.

I když se vydání hry přijde už za pár měsíců, vývojáři stále na hře pracují. Už jsou to ale jen menší úpravy pro vybalancování všech prvků. Nedávno se opět Tom Lee podělil o dojmy z otevřené betaverze, na základě kterých ještě dodatečně upravili tvůrci pár věcí. Komunita je pro Team Ninja očividně už dlouhodobě velmi důležitá a předpokládáme, že ani s Nioh 2 ji vývojáři nezklamou. My se do země démonů rozhodně těšíme. Tentokrát už víme, co od Nioh očekávat, takže se rozhodně snadno nevzdáme.