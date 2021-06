No Man’s Sky v nové aktualizace přidává celou řadu grafických vylepšení

Studiu Hello Games se s titulem No Man's Sky podařil husarský kousek. Ze solidního failu jej neustálými aktualizacemi a novinkami pozvedli na jednu z nejlepších her žánru a doteď nehodlají zastavovat. Nejnovější aktualizace jménem Prism do hry nyní přináší celou řadu grafických inovací a vylepšení.

Těšit se tak můžete na nové textury, efekty, detailnější biomy, lepší práci se světlem, celou řadu nových částicových efektů, detailnější srst živočichů, reálnější oblohu a další. Hra se tedy přesouvá do více realistické oblasti, což dává s příchodem na novou generaci konzolí smysl. Hráči s grafickými kartami řady RTX navíc budou moci využít technologii DLSS.

Jak je již zvykem, pro všechny majitele hry je aktualizace zcela zdarma a stahovat ji můžete už nyní.