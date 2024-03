No Rest For The Wicked do předběžného přístupu zamíří v dubnu. Nebude to jen další tradiční diablovka

Kvůli menším problémům se ke hraní No Rest For The Wicked, což je novinka od Moon Studios, dostanete o něco později. Předběžný přístup na Steamu odstartuje 18. dubna s tím, že po vydání plné verze se dostane i na PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Díky nedávné prezentaci Wicked Inside jsme dostali slušnou dávku informací ohledně toho, na co se v tomto akčním RPG můžeme těšit.

Nejdřív trochu o příběhu. Píše se rok 841 a zdejší král Harol je po smrti. Krajem se začínají šířit zvěsti o tom, že se vrací nákaza zvaná Pestilence. My se chopíme role Cerima, člena pradávné sekty, která se zavázala k totálnímu vymýcení nákazy. Naše cesta nezačíná zrovna nejlépe, protože naši loď přepadnou rebelové a poté, co se probereme na nedalekém ostrově bez jakéhokoliv vybavení, se musíme vlastními silami postavit na nohy.

I když to ze záběrů může vypadat, že No Rest For The Wicked bude diablovka, tak tady vám ke hraní myš stačit nebude. Pohyb postavy budeme ovládat přes WASD nebo páčkou na ovladači. Pobíhat budeme hlavně na ostrově Isola Sacra, což je živé a neustále se měnící prostředí. Právě možnost důkladnějšího průzkumu má být důvodem, proč Moon Studios upustili od klasického point 'n' click stylu. Ale není to důvod jediný.

Herní svět je ručně vytvořený, takže žádné procedurální generovaní, jak u tohoto žánru nebývá výjimkou. Spoustu času samozřejmě strávíme i bojem s příšerami všeho druhu. Vývojáři se chtějí vyhnout zběsilému útočení a posílání jednoho kouzla za druhým. Místo toho bude muset být každý útok přesně načasovaný. Je potřeba naučit se vzorce útoků nepřítele, abyste našli skulinu v jeho obraně. Docela nám to připomíná styl ze souls-like her.

No Rest For The Wicked se tomuto žánru podobá i stylem vývoje postavy. Volba třídy nebude až tak důležitá. Za úrovně si budeme vylepšovat statistiky, ale to, jak postava útočí a do určité míry i její sílu ovlivní hlavně zbraň. Tvůrci chtějí, aby hráči měli možnost poskládat si opravdu jakoukoliv sestavu výbavy, která jim sedne do herního stylu, ať už je jejich volba při tvorbě postavy jakákoliv.

S vydáním předběžného přístupu si budeme muset vystačit sami, ale hned v prvním velkém updatu se můžete těšit na příchod multiplayeru. Detaily ohledně něj a dalších plánů pro No Rest For The Wicked teprve budou přicházet v budoucnu.