Nobody Wants to Die je noirovka z dystopického New Yorku. Budeme řešit otázku nesmrtelnosti

Polské studio Critical Hit Games společně s vydavatelství Plaion představilo svoji novinku, která má vyjít letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Nobody Wants to Die je příběhovka v neo-noir stylu, která nás zavede do dystopického New Yorku v roce 2329, kde budeme prozkoumávat témata nesmrtelnosti a transhumanismu. Rovnou do světa vypustili první trailer a pár obrázků, ze kterých je jasně cítit inspirace sérií Bioshock.

V hlavní roli je detektiv James Karra, který při vyšetřování používá i takové vychytávky, jako je manipulace s časem. Lidé v této době považují smrt za záležitost minulosti. Pokud na to má člověk dostatečné finance, nemusí se o své bytí bát. James se po incidentu, kdy jen o vlásek smrti uniknul, pustí do řešení neobvyklého případu sériového vraha, který ho dovede k odhalení temných tajemství společnosti.

Tuto futuristickou společnost budeme poznávat v zatím velmi hezky vypadajícím prostředí. Vývojáři u Nobody Wants to Die využívají Unreal Engine 5 a slibují strhující zážitek nejen v ohledu příběhu, týkat se to má právě i grafiky. Na další podrobnosti a odhalení data vydání si každopádně ještě nějakou chvíli počkáme. Lze ale očekávat, že nové informace přijdou v průběhu léta.