Nová Amnesia nám ukáže prvoválečné horory až v květnu. The Bunker se odkládá o pár měsíců

Frictional Games oznámili svůj nový horor Amnesia: The Bunker nečekaně na podzim minulého roku. S představením přišla také informace, že vydání máme očekávat v průběhu března. To se ale mění. Vývojáři potřebují více času na dokončení, a tak se do temnoty bunkru vydáme až 16. května.

Odklad to není nijak drastický a docela ho chápeme i z toho důvodu, že březen je ohledně novinek dost nabitý, takže se tvůrci chtějí vyvarovat konkurenci. Koncept nové Amnesie zatím vypadá velmi dobře, takže v nás vzbuzuje nemalé naděje. Rebirth z roku 2020 nedopadl vůbec špatně. Tady je ale zasazení úplně jiné.

Vracíme se do období první světové války v roli francouzského vojáka Henriho Clémenta. Máme u sebe jen revolver, baterku fungující na dynamo a pár drobností, které nám snad pomohou v boji proti nástrahám temnot bunkru. Sami se budeme proplétat chodbami, které už samy o sobě působí nepříjemně. Do toho se ale zaplétá nadpřirozeno, které má dost možná na svědomí to, co se stalo ostatním vojákům v bunkru.