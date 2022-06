Nová generace pokémonů vyjde v listopadu. Scarlet & Violet představují otevřený svět a hraní v kooperaci

Nintendo za poslední rok nepotřebovalo velké prezentace na představení novinek ohledně svých nadcházejících her. Stejně to je i s novými pokémony.

Pokémoni se s dílem Legends: Arceus vydali směrem, který si fanoušci už dlouhá léta přáli. Na podobných principech nyní Game Freak staví další velkou hru z této slavné série, která rozšíří pokédex o devátou generaci. S novým trailerem bylo odhaleno i několik novinek. Kromě toho, že je to první hra z hlavní série pokémonů s otevřeným světem, si ji budete moci zahrát v kooperaci až pro 4 hráče.

Podle toho, co můžeme vidět v traileru, nebudete muset svět objevovat neustále v partě. Každý si jde po svém a nové druhy pokémonů si pak můžete jednoduše vyměnit. Výměna pokémonů bude samozřejmě fungovat i mezi hráči z celého světa stejně jako v předchozích hrách.

Zatím to vypadá, že hratelnost bude totožná s Legends: Arceus. Chytání pokémonů je tedy akčnější než u předchozích velkých dílů, ale na tahové souboje také dojde. Nutno ale říct, že Game Freak nezlepšil tu nejvíce kritizovanou věc z Legends: Arceus. I přes zábavnou hratelnost nešla přehlédnout nepovedená grafika a Scarlet & Violet na pohled nevypadá o nic lépe. A také už by bylo načase, aby do Pokémonů přišel dabing. U takhle velké značky je ostuda, že i v dnešní době neuslyšíte od žádné postavy ani hlásku.

Obě verze vychází 18. listopadu letošního roku na Nintendo Switch. Kromě toho, že se v nich bude lehce lišit soupiska pokémonů, tentokrát v každé verzi najdete i rozdílné profesory. Ve Scarlet je průvodcem hlavního hrdiny profesorka Sada, zatímco ve Violet se potkáte s profesorem Turem.

Zdroj: Nintendo