Nová generace Xboxu má nejlepší start v historii společnosti

Xbox oznámil, že spuštění prodejů nové generace konzolí od Microsoftu se podařilo na výbornou a Xbox Series X a S se staly nejúspěšnějšími debutanty v historii Xboxu. V první řadě se Xboxů prodalo více než kdy dříve. Přesná čísla však Microsoft neodhalil, mělo by však jít o číslo vyšší než milion kusů. Během uvedení na trh se nový Xbox mohl pyšnit také tím, že si hráči zahráli celkem 3594 her, což je opět rekordní číslo a neméně důležitým úspěchem je také to, že se sedmdesát procent hráčů vlastnících nový Xbox připojilo, nebo již dříve bylo připojeno k Xbox Game Passu.

Xbox Series S a Series X: vyšší výkon, SSD a sliby do budoucna | Recenze

Při poděkování fanouškům zároveň Xbox upozornil na velké tituly, které si mohou hráči zahrát na nové konzoli již s optimalizací pro novou generaci a upozornil, že většina z nich také podporuje Smart Delivery, tedy upgrade na verzi pro next-gen zdarma. Mezi nimi je například Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Watch Dogs: Legion nebo třeba Yakuza: Like a Dragon.

Máte i vy již doma svůj Xbox, nebo čekáte na konkurenční PlayStation?