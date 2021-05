Nová herní značka Bungie by mohla být multiplayerová akční střílečka

Studio Bungie má poslední dobou plné ruce práce. Po odchodu z pod křídel Activision se tým začal rychle rozrůstat a v tuto chvíli pracuje na celé řadě projektů. Samozřejmostí je pokračování sci-fi ságy Destiny, v tomto případě třetí díl, na cestě jsou ale i zatím neoznámené projekty.

Jedním z nich by mohla být multiplayerová týmová střílečka, jak lze vyvodit z čerstvých inzerátů a nabídek práce ve studiu. Studio hledá designéra sandboxu pro novou "multiplayerovou akční hru", která je v rané fázi vývoje. Zájemce by měl mít bohaté zkušenosti s vývojem akčních her, zaměřených na postavy a hrdiny a cizí by mu nemělo být ani odvětví esportu a kompetitivního hraní.

Bungie hledá čerstvé posily do týmu pro vývoj nové herní série

Z předběžného popisu vypadá projekt na něco ve stylu her Overwatch či Valorant, rozhodně o něco více týmově a kompetitivně zaměřené, než v případě více rozsáhlého projektu jako je Destiny. Moudřejší ale rozhodně budeme až později, možná na jedné z letních výstav?