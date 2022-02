Nová hra Contraband od tvůrců Just Cause se prý točí kolem automobilového boje

O chystané hře studia Avalanche toho prozatím moc nevíme. Contraband se oficiálně popisuje jako "kooperační zločinecký ráj zasazený do fiktivního světa roku 1970", o detailech však zatím nepadlo ani slovo. Těšit se máme na otevřený svět a nově podle streamu World of Gaming také na boj, zaměřený na automobily.

"Slyšel jsem šuškandu ohledně designu hry, mělo by se to hodně točit kolem automobilového stylu boje. Je to dost jiný typ hry, než na který jsme zvyklí," nechal se slyšet Jez Corden z Windows Central. "V zásadě budete plánovat pašerácké trasy a různé honičky napříč světem, a poté se budete snažit je správně zvládnout."

"Zbraně a veškerý boj se točí spíše kolem snahy zneškodnit vozidla nepřátel, nikoliv že vyrazíte do masivní přestřelky a pozabíjíte spoustu lidí. Cílem není zabíjet. Bude to svým způsobem taktická akční hra, kde zabíjení je poslední možností," dodal.

Contraband se zatím chystá bez data vydání na konzole nové generace.