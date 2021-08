Nová kyberpunková akce The Ascent vypadá z pohledu první osoby skvostně

The Ascent je nejnovější kooperační izometrická akce od indie studia Neon Giant. Spousta fanoušků se však ptala po možnosti přepnout kameru i do pohledu první osoby a i když na to hra není přímo uzpůsobena, zjistilo se, že by vypadala stejně působivě i pěkně zblízka.

The Ascent slaví velký úspěch, během víkendu vygeneroval 5 milionů dolarů

Kameru totiž dokázal "osvobodit" youtuber Griff Griffin, který se pochlubil procházkou hrou z pohledu první osoby ve videu. A rozhodně to vypadá zatraceně dobře!