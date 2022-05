Nová Mafia má být prequelem pro celou sérii. Podle zdrojů Kotaku vzniká na Unreal Enginu 5

Ze studia Hangar 13 přicházejí zajímavé novinky, i když zatím neoficiální cestou.

Od třetího dílu původně česká značka Mafia patří pod studio Hangar 13. Od tohoto týmu začínají přicházet velmi zajímavé zprávy. Nejdřív to byl odchod Hadena Blackmana, který léta stál v čele studia. Na jeho postu ho vystřídá Nick Baynes, který doposud vedl tým v Brightonu. Zdroje webu Kotaku ale navíc dodávají, že by ve studiu už měla vznikat nová Mafie.

„Jsme vděční za Hadenovo vedení od založení Hangaru 13, budování a spojení týmů v Novatu, Brightonu a Česku, a za vydání několika her a kolekcí. To, co Haden pomohl vybudovat, bude pokračovat i dál v následujících letech,“ stojí v interní komunikaci vydavatelství 2K. Spolu s Blackem ale Hangar 13 prý opustil také Matthew Urban, který působil v roli provozního ředitele. Tyto změny prý přicházejí i z toho důvodu, že se studio má přesunout od tvorby nových IP právě k další Mafii. Její kódové označení je Nero a má být prequelem pro celou trilogii, takže zamíříme ještě o něco více do minulosti než v příběhu Tommyho Angela.

Stejně jako řada dalších studií se při vývoji novinky má Hangar 13 spolehnout na Unreal Engine 5 od Epicu. Třetí Mafia přitom běžela na vylepšeném Illusion Enginu. Vypadá to, že tenhle kus technologie zaujal spoustu vývojářů, a i studia, která se neustále držela vlastních enginů, to začínají s dalšími projekty měnit.

Neočekávejte ale, že se Mafia objeví třeba během letošního Summer Game Festu. Její vývoj má být teprve v začátcích. Hangar 13 v posledních letech pracoval na několika vlastních projektech, ale všechny byly nakonec zrušeny. Jednou z nich měla být kooperační akce s kódovým označením Volt, a i když do ní Take-Two investovalo 53 milionů dolarů, tak jsme o ní oficiálně nikdy nic neslyšeli. Doufejme, že se něco podobného nestane i s Mafií.

Zdroj: Kotaku