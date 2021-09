Nová modifikace do Zaklínače 3 vám umožní hubit monstra z pohledu první osoby

Moder ExtremeDotneting vydal novou upravenou verzi své modifikace, adresující glitche i ostatní problémy. Původní First Person Improved a mod-FirstPerson byly přepracovány na modifikaci First Person Camera Reworked. Hra je díky ní teď hratelná, nebo minimálně hratelnější v první osobě.

Upravené ovládací schéma je pohodlnější, a také byly opraveny jisté problémy z předchozí verze, jako například zobrazování kuší nebo mečů. Extreme také podrobněji ukázal režim ve videu, abyste věděli, co vás po stažení čeká. Třetí Zaklínač se dočkal mnoha jiných zajímavých modifikací, bezmála tucet těch, co si pohrávají se 4K nebo HD rozlišením textur. Určitě mrkněte i další projekty kombinující textury stínů, ohně nebo takové co přidávají zcela nový příběhový úkol.