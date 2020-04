Nová postava Echo přichází do online střílečky Overwatch

Echo, v pořadí už třicátý druhý hrdina ze soupisky Overwatch, opouští testovací realm a příští týden bude zcela zpřístupněn všem hráčům. Blizzard oznámil připojení postavy Echo k seznamu hrdinů hry Overwatch, a to konkrétně 14. dubna.

Nový hrdina Echo spadá do kategorie Damage a byl odhalen v příběhovým videu v březnu jako evoluční robot ,,naprogramovaný s rapidně se adaptující umělou inteligencí".





Following the flight plan.



Echo swoops into Overwatch on April 14! pic.twitter.com/BWO8W6ivDO