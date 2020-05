Nová sci-fi online akce Crucible dorazí na Steam koncem května. Bude zdarma

Multiplayerových akcí je poslední dobou čím dál tím více a vypadá to na nejvíce přesycený žánr současné generace. A nikdo nehodlá zastavovat. Na cestě je totiž další PvP online akce Crucible, která dorazí na Steam už 20. května letošního roku a bude k mání zcela zdarma díky Free-2-Play modelu.

Premisa je jednoduchá. Hráči se vžijí do rolí galaktických hrdinů s různorodými třídami, schopnostmi a zbraněmi. Na mimozemské planetě pak všichni půjdou po místnímu zdroji zvaném Essence. Samozřejmostí bude postupné vylepšování vašich postav a úprava vzhledu i schopnosti dle libosti. Kromě ostatních hráčů po vás navíc půjde i planeta samotná, v mnohém jde tak spíše o PvPvE.

K mání bude do začátku trojice herních režimů: Heart of the Hives, Harvester Command a Alpha Hunters. V prvním režimu se dva týmy po čtyřech hráčích vrhnou hledat srdce úlu, které se náhodně objevují na mapě. První, kdo získá všechny tři vyhrává. Druhý režim je klasickou variací na zabírání bodů, do kterého se vrhnou dva týmy po osmi hráčích. Kdo udrží větší počet bodů déle, vyhrává.

Nakonec třetí režim je klasický battle royale. Osm týmů po dvou hráčích si to rozdají v aréně o to, kdo zůstane naživu jako poslední.