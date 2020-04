Nové Call of Duty se podle spekulací odehraje ve Vietnamu

Call of Duty roku 2020 bude zřejmě brát sérii do další války založené na skutečných událostech. Tentokrát bychom se podle nových spekulací měli dočkat výletu do Vietnamu. I přes toto zasazení ale údajně může hra spadat do univerza Black Ops, ve kterém měla hra být už podle dřívějších informací. Tvrdí to bývalý herní novinář serveru Kotaku Jason Schreier, který podpořil informace youtube kanálu TheGamingRevolutin, v nichž se právě o bojích ve Vietnamu mluví. Jedním z názvů, které by mohla hra nést je prý COD: Vietnam.

I’m not a COD person so I don’t know anything about all the lore shenanigans or what it really means to be a Black Ops game, but one title I’ve heard thrown around a couple times is just “COD: Vietnam.” As far as I know it’s part of the Black ops series though? Not sure