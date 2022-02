Nové GTA je oficiálně ve vývoji. Vylepšená verze pátého dílu dorazí na konzole v březnu

Kromě toho, že se na dalším díle GTA pracuje, o něm Rockstar v oficiální zprávě neřekl ani slovo. Prý se o více podělí, až na to budou dostatečně připraveni. Hlavní část zprávy se netýká pokračování, ale GTA V pro novou generaci konzolí. 15. března v nativní verzi konečně dorazí i na PS5 a Xbox Series S|X.

Nové verze poběží v rozlišení 4K při 60 snímcích za vteřinu. Nebudou chybět ani technologie jako HDR nebo ray-tracing. Zlepší se také vzdálenost vykreslování i kvalita textur. S rychlejšími disky u obou konzolí se značně zkrátí časy a své využití našlo i 3D audio, kterým se chlubí hlavně PlayStation 5. Na konzoli od Sony GTA V využije také haptiku.

Hráči si budou moci přenést postup z příběhového módu i Online části z PlayStationu 4 a Xboxu One. S vydáním na nové konzole dorazí GTA Online i v samostatné formě, přičemž hráči na PS5 k němu budou mít přístup zdarma po dobu prvních 3 měsíců.

Online se celkově dočká ještě několika vylepšení. Noví hráči už nebudou muset procházet příběhový prolog a aby to ve zdejším světě dobře zvládali, čeká je nový tutoriál. Rozšíří se i obsah, který do hry přišel s updatem Contract. Můžete se těšit na nové příběhové mise a skladby od Dr. Dre by už nyní měly být kromě hry dostupné i na hudebních streamovacích službách.

