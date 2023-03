Nové hry od Naconu. Ukázka z RoboCopa, simulátor válečné nemocnice i několik sportovek

Vydavatel středně velkých her nám ukázal, co od jeho studií můžeme očekávat v průběhu letošního roku.

Celou prezentaci najdete na YouTube kanále Naconu War Hospital Už jsme tady měli spoustu různých tycoonů a strategií. War Hospital je zase něco trochu jiného. Chopíme se vedení vojenské nemocnice v období první světové války. Kromě zajištění jejího fungování budeme také muset činit těžká rozhodnutí. Někdy totiž nejsou kapacity na to, abychom pomohli každému. Bude tedy potřeba vybrat, kdo má největší šance na přežití a komu už není pomoci. V traileru přímo vidíme ukázky z hraní v doprovodu příběhu jednoho z vojáků. Podobných příběhů bychom si v průběhu War Hospital měli prožít vícero. Vydání je momentálně v plánu na 31. srpna na PC, PS5 a XSX. Ravenswatch Tvůrci akčního rogue-like Curse of the Dead Gods se opět vrací ke svému zažitému žánru. Tentokrát se ale do akce pustíme s temnými verzemi postav jako je Červená Karkulka nebo Beowulf. Naším nepřítelem jsou noční můry, které budeme muset porazit za pomoci unikátních schopností postav. Do boje se pustíme i v kooperaci až pro 4 hráče, přičemž obtížnost hry bude s dalšími hráči narůstat. Ravenswatch nejdřív vyjde 6. dubna v předběžném přístupu na Steamu. Tam by měl strávit přibližně rok, aby vývojáři společně s komunitou hru vybrousili k dokonalosti a pak se dostane i na další platformy.

Nové sportovní hry I když má Nacon v přípravě hned několik sportovních her, byly představeny jen zběžně během jednoho krátkého segmentu. Na své si přijdou fandové cyklistiky, a to rovnou dvakrát. Kromě oficiálně licencované Tour de France 2023 budete také spravovat vlastní stáj v Pro Cycling Manager 2023. Obě hry vyvíjí studio Cyanide a vyjdou i ve stejný den - 8. června. Roli manažera si budete moci vyzkoušet pouze na PC. Tour de France ale kromě PC najdete také na PS4, PS5, XO a XSX. 7. září pak vyběhneme na hřiště v Rugby 24, které v průběhu prezentace také dostalo jen pár vteřin prostoru. Opět se jedná o titul s oficiálními licencemi včetně více než 130 týmů. Jeho součástí je i turnaj Rugby World Cup 2023. Zatím nebylo oznámeno, na jakých platformách ho máme očekávat. Nakonec něco pro fanoušky tenisu. Tiebreak: Official game of the ATP adn Hologic WTA Tour je strašný název, za kterým se má skrývat nový rozměr hraní tenisu od Big Ant Studios. Moc detailů o něm zatím nemáme, měl by ale vyjít v průběhu letošního roku na PC, PS4, PS5, XO a XSX.

Ad Infinitum Horor Ad Infinitum opět posouvá své datum vydání. Měli bychom se ho dočkat letos v srpnu. Tvůrci nám alespoň ukázali další porci záběrů z hraní. Podíváme se do dvou propojených světů, kde hrajeme za mladého vojáka v dobách první světové války. V jedné realitě prozkoumáme dům, kde vyrůstal. V té druhé jsme přímo v zákopech, kde se děla neuvěřitelná zvěrstva. Je možné, že vydání hry bylo odloženo kvůli hororu Amnesia: The Bunker, který má vyjít v květnu a využívá podobné zasazení. Obě hry by si tak konkurovali a jedna z nich by mohla zapadnout, pokud by vyšly ve stejnou dobu. Gangs of Sherwood Svět Robina Hooda jsme ve hrách navštívili už několikrát. Studio Appeal u své varianty vsází na akční kooperaci pro čtyři hráče, ze které nám předvedli první ukázku z hraní. Nottinghamští vojáci jsou díky kamenu mudrců neskutečně silní a utlačovaný lid Anglie potřebuje svého zachránce. Těmi bude právě čtyřčlenná parta z Sherwoodského lesa. I v Gangs of Sherwood platí, že budeme bohatým brát a chudým dávat. Zároveň si ale necháme nějaký ten zlaťák pro sebe, abychom si vylepšili výbavu. Pokud vše půjde dobře, Gangs of Sherwood vyjdou letos na podzim pro PC, PS5 a XSX.