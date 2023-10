Nové Last of Us je v problémech. Naughty Dog propouští, vývoj Factions má být u ledu

Už několik let se mluví o tom, že máme očekávat multiplayerový spin-off série Last of Us s podtitulem Factions. Všeho všudy jsme z něj ale zatím viděli jediný obrázek a na posledních prezentacích PlayStationu mu nebyla věnovaná ani vteřina. Kotaku ve svém reportu uvádí, že vývoj neprobíhá vůbec hladce a projekt je momentálně u ledu.

Ani studio Naughty Dog se nevyhne stále trvající vlna propouštění v herním průmyslu. Tým, který stojí za Uncharted a Last of Us, se smrsknul minimálně o 25 členů v různých odvětvích, přičemž nejvíce změny zasáhly QA oddělení. Dva zdroje se shodují na tom, že propuštěným vývojářům bude smlouva trvat do konce října. Je docela zarážející, že tito zaměstnanci nemají dostat žádné odstupné a na ostatní je vyvíjen nátlak, aby o změnách nemluvili na veřejnosti.

Další zdroj pro Kotaku komentoval přímo stav vývoje Last of Us: Factions. Projekt prý není zrušený, ale v podstatě se na něm momentálně nepracuje. Napovídaly tomu už informace ze začátku léta. Podle tehdejších reportů se rozpracovaná verze Factions setkala s kritikou při interním testování, kterého se účastnilo také studio Bungie. Vzhledem k tomu, že za sebou mají úspěšnou live-service hru Destiny 2, tak jistě do této problematiky vidí víc než Naughty Dog, který dříve dělal hlavně singleplayerové příběhy.

Na oficiální vyjádření ze strany Sony čekáme, ale nevypadá to, že by cesta směrem k live-service hrám, kterou v posledních letech společnost chtěla razit, byla správnou volbou. To se ukázalo mnohokrát už u konkurenčních pokusů. Těžko říct, jestli Factions někdy spatří světlo světa nebo budou v tichosti zameteny pod koberec.