Nové MMO New World je venku, slaví už přes půl milionů aktivních hráčů

New World je toužebně očekávané MMO, do kterého vkládá Amazon velké naděje. Po několika odkladech a betatestech se titul konečně vydává vstříc hráčů ve své finální podobě a i přes neduhy spojené s dlouhými čekacími časy (fronty až na několik hodin), vypadá to zatím na solidní hit.

Nové fantasy MMO New World si v jednu chvíli zkoušelo až 190 tisíc hráčů

Během svého prvního dne nalákal nový titul téměř 573 tisíc aktivních hráčů na Steamu, čímž se posunul rovnou na druhé světové místo žebříčku, hned za Counter-Strike: Global Offensive. Tato čísla navíc nezahrnují Spojené státy, kde se servery spustily o něco později, takže čísla ještě rapidně porostou v nadcházejících dnech.

Také recenze a odezva hráčů je v tuto chvíli spíše pozitivní a hra baví a láká na dlouhodobé hraní. Jediné, na co si stěžuje většina lidí jsou problémy se servery, což se snad spraví v nejbližších pár týdnech. New World rozhodně budeme úzce sledovat.