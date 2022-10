Nové Need for Speed nese podtitul Unbound. Spolu s první ukázkou odhalilo rovnou i datum vydání

Pokračování arkádových závodů od EA zkombinuje realistickou grafiku s oživlým graffiti.

Oznámení Need for Speed Unbound se obešlo bez větších okolků. Do nové výzvy pouličních závodů v Lakeshore City se pustíme už 2. prosince letošního roku na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. Nechybí ani honičky s policií, upravování sbírky svých aut a také stylu řidiče. Hra poběží na Frosbite Enginu v rozlišení 4K při 60 snímcích za vteřinu.

Jak můžete vidět v ukázce, Unbound kombinuje dva grafické styly. V nedávných únicích se mluvilo o kombinaci realistické grafiky a anime, ale to nám přijde mimo. Od anime to má docela daleko. Na oficiálních stránkách hry jsme se dočetli, že to má být oživlé graffiti, což dává mnohem větší smysl. Auta pak jsou zpracovaná více realisticky než v jakémkoliv předchozím dílu. Zasedneme za volant více než 140 licencovaných modelů. Kompletní výčet najdete na oficiálních stránkách.

Hratelnost zatím posoudíme těžko, ale její součástí bude několik nových mechanik. To se konkrétně týká honiček s policií a používání nitra. Kvalifikace na velký závod The Grand se prý budou ve hře konat každý týden a budeme se muset snažit, abychom se do nich mohli zapojit. Kromě kampaně pro jednoho hráče bude součástí hry i crossplay multiplayer. Svůj vlastní herní mód dostal rapper A$AP Rocky, jehož skladby uslyšíte i v rámci soundtracku. U série Need for Speed byl soundtrack vždy velmi důležitý. EA vsází na populární styl. Kromě A$AP Rockyho dojde na interprety z jeho skupiny AWGE a něco nového přímo pro hru si má připravit Brodinski.



Mapa herního světa Lakeshore

I když zatím předobjednávky spuštěny nejsou, tak je jasné, že bude k dispozici vícero edicí. Palace Edition, která bude i v předplatném EA Play Pro, vám zajistí přístup do hry 3 dny před oficiálním vydáním. Za předobjednávku tady pak máme bonusy jako exkluzivní efekt, značka, nálepka a rovnou i 150 000$ na vaše herní konto. Nijak nás to nepřekvapuje, přeci jen je to stále značka spadající pod EA. Doufáme ale, že se novému Need for Speed zadaří. Pořádné arkádové závody na této generaci stále chybí a styl Unbound není k zahození. Teď ještě aby se i příjemně hrálo.