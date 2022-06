Nové PlayStation Plus dorazilo do Evropy. Streamované hraní a další vychytávky nechybí ani v Česku

Je to jen pár měsíců, co Sony oznámilo, že chystá přepracování předplatného PlayStation Plus. Ode dneška jsou jeho nové varianty dostupné i v Česku a na Slovensku.

SolidMaks / Shutterstock.com