Nové PlayStation Plus odhaluje část své nabídky. Nechybí Ghost of Tsushima nebo Red Dead Redemption 2

Už příští měsíc u nás odstartuje předělané předplatné PlayStation Plus a konečně přišlo odhalení části her, které budou součástí nabídky.

Již brzy u nás odstartuje nové PlayStation Plus, jehož součástí je trojice různých variant předplatného. S těmi vyššími budete mít přístup kromě základních výhod i k neustále se rozšiřující knihovně nových her i retro kousků. Sony se dnes podělila o část her, které budou k dispozici hned při spuštění 23. června.

Hry od PlayStation Studios Hry od studií třetích stran Alienation Ashen Bloodborne Assassin’s Creed Valhalla Concrete Genie Batman: Arkham Knight Days Gone Celeste Dead Nation Apocalypse Edition Cities: Skylines Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut Control: Ultimate Edition Demon’s Souls Dead Cells Destruction AllStars Far Cry 3 Remaster Everybody’s Golf Far Cry 4 Ghost Of Tsushima Director’s Cut Final Fantasy XV Royal Edition God of War For Honor Gravity Rush 2 Hollow Knight Gravity Rush Remastered Marvel’s Guardians of the Galaxy Horizon Zero Dawn Mortal Kombat 11 Infamous First Light Naruto SUN Storm 4 Infamous Second Son NBA 2K22 Knack Outer Wilds LittleBigPlanet 3 Red Dead Redemption 2 LocoRoco Remastered Resident Evil LocoRoco 2 Remastered Soulcalibur VI Marvel’s Spider-Man South Park: The Fractured but Whole Marvel’s Spider-Man: Miles Morales The Artful Escape Matterfall The Crew 2 MediEvil Tom Clancy’s The Division Patapon Remastered Patapon 2 Remastered Resogun Returnal Shadow of the Colossus Tearaway Unfolded The Last Guardian The Last of Us: Left Behind The Last of Us Remastered Until Dawn Uncharted The Nathan Drake Collection Uncharted 4: A Thief’s End Uncharted: The Lost Legacy WipEout Omega Collection

Výše uvedené hry budou dostupné pro předplatitele s PS Plus Extra i Premium. Zahrnuté hry od Ubisoftu budou k dispozici skrz Ubisoft+ Classic, které je také součástí předplatného. Předplatitelé s variantou Premium se pak dostanou i ke katalogu her ze starších generací PlayStationu. Sony u některých titulů slibuje vyšší FPS a lepší rozlišení oproti jejich původním verzím. Pro hry z prvního PlayStationu a PSP byl prý upraven celý interface a přibyla do nich možnost uložit si hru kdykoliv chcete a vrátit se během hraní o pár vteřin zpět.

Hry na PS a PSP od PlayStation Studios Hry pro PS a PSP od studií třetích stran Ape Escape Mr. Driller Hot Shots Golf Tekken 2 I.Q. Intelligent Qube Worms World Party Jumping Flash! Worms Armageddon Syphon Filter Super Stardust Portable

Remasterované hry od PlayStation Studios Remasterované hry studií třetích stran Ape Escape 2 Bioshock Remastered Arc The Lad: Twilight of the Spirits Borderlands The Handsome Collection Dark Cloud Bulletstorm: Full Clip Edition Dark Cloud 2 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning FantaVision LEGO Harry Potter Collection Hot Shots Tennis Jak II Jak 3 Jak X: Combat Racing Jak and Daxter: The Precursor Legacy Rogue Galaxy Siren Wild Arms 3

Musíme říct, že výpis je docela nepřehledný a dal se udělat mnohem lépe. Tím nicméně ještě nekončíme, protože pro předplatitele s variantou Premium budou k dispozici ještě hry z PlayStationu 3 skrz hraní přes cloud, které nakonec bude dostupné i u nás a na Slovensku.

PS3 hry od PlayStation Studios PS3 hry od studií třetích stran Crash Commando Asura’s Wrath Demon’s Souls Castlevania: Lords of Shadow 2 echochrome Devil May Cry HD Collection Hot Shots Golf: Out of Bounds Enslaved: Odyssey to the West Hot Shots Golf: World Invitational F.E.A.R. Ico Lost Planet 2 Infamous Ninja Gaiden Sigma 2 Infamous 2 Red Dead Redemption: Undead Nightmare Infamous: Festival of Blood LocoRoco Cocoreccho! MotorStorm Apocalypse MotorStorm RC Puppeteer rain Ratchet & Clank: Quest For Booty Ratchet & Clank: A Crack in Time Ratchet & Clank: Into the Nexus Resistance 3 Super Stardust HD Tokyo Jungle When Vikings Attack

S PS Plus Premium budete mít k dispozici také časově omezené zkušební verze dalších her. Sony v oznámení uvádí Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22, Tiny Tina's Wonderland a WWE 2K22.

To je zatím jen část katalogu, který má ve finále obsahovat více než 700 titulů. S každým měsícem se navíc dál bude rozrůstat. Stále budete dostávat hry zdarma jako se současným PS Plus a v polovině měsíce se rozšíří nabídka dalších částí katalogu s tím, že každý měsíc do ní zamíří jiné množství her.

Zdroj: PS.Blog