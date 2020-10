Nové pracovní pozice poukazují na pokračování Ghost of Tsushima

Studio Sucker Punch začíná najímat posily na svůj nový projekt a podle obrovského úspěchu samurajské akce Ghost of Tsushima asi nebude těžké předpokládat, o co půjde. Vypadá to, že v hledáčku je pokračování dobrodružství Jina a jeho bandy duchů.

Pracovní nabídky hledají narativního scénáristu a grafické umělce všeho druhu. Zatímco nikde není specificky psáno, že je projekt pokračování Tsushimy, v popisu samotné práce nechybí zmínky o tom, že potenciální kandidát by se měl vyznat v japonských tradicích, historii a kultuře.

Samozřejmě stále může jít o nějaký nový dodatečný obsah pro první díl, vzhledem k časovému oknu, dle kterého by se nový projekt mohl dostat na trh je to ale vysoce nepravděpodobné. Kdo by si střihl další výlet do Japonska?