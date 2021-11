Nové Saints Row chce být králem upravitelnosti. Hráč si může přizpůsobit každý detail

Studio Volition se chystá znovu uvést svoji neúspěšnější značku. I když nová iterace Saints Row nevypadá tak šíleně jako předchozí díly, tak se rozhodně nebude brát vážně. Jak vyplývá z rozhovorů s vývojáři, spoléhá nejen na akční hratelnost, ale také na to, že si ve hře budete dle svého moci upravit první, poslední.

To do jisté míry platilo i u starších Saints Row, kdy jste mohli ze svojí postavy udělat nejrůznější zrůdnosti. "Upravitelnost je jednou z věcí, díky kterým je Saints Row tak známé," říká Jim Boone, kreativní ředitel ve Volition. "Není to jen o postavách, ale i o vozidlech. A v Saints Row IV jsme představili možnosti úprav zbraní. Je to extrémně propletené skrz DNA série do míry, kde když nemáte upravitelnost, tak je těžké tvrdit, že jde opravdu o Saints Row."

"Splnili jsme si sny," doplňuje Frank Marquart, kreativní ředitel. "Byly tady věci, které jsme zkoušeli a nemohli dotáhnout do konce u předchozích titulů a nyní je máme ve hře." Brian Traficante pak dodává, že už od prvního dne vývoje je jejich cílem stát se králi upravitelnosti. Čeho všeho se upravování bude kromě samotné postavy, vozidel a zbraní týkat, ale konkrétně řečeno nebylo. Je ale jisté, že v průběhu hry si budeme stále odemykat nové možnosti a úpravy. Prý se budete moci vyřádit už u tvorby postavy a vytvořit vše od normálního člověka až po úplná monstra.

Vaše výtvory budete moci využívat i při hraní v kooperaci, což je další prvek, na kterém do jisté míry nové Saints Row staví. "Každý hráč bude v kooperačních sekvencích vypadat přesně tak, jak se mu zlíbí. Nebude ho nic omezovat." Vývojáři prý mají ještě spoustu novinek, o které se v budoucnu podělí. Vše ohledně nového Saints Row by mělo být jasně do 25. února, kdy hra vychází na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 a PlayStation 5.

