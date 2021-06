Nové video láká na krásy Pandory v herní adaptaci Avatara nové generace

Ubisoft vypustil nové technologické video, které se soustředí na grafický engine Showdrop a jeho využití v nadcházejícím dobrodružství Avatar: Frontiers of Pandora. Engine byl původně využit ve více městských prostředích série The Division a tvůrci jej museli podstatně vylepšit a upravit, aby zvládl přírodnější svět Pandory.

Systém mikro-detailů enginu naopak pomohl dosáhnout neuvěřitelně detailní vegetace a více objektů na obrazovce, takže herní svět bude krásně bohatý a pestrý. Video se zaměřuje například na chytrý systém větru nebo rostliny a vypadá to, že právě živý svět bude velkým lákadlem nové hry.

A jelikož se vydáme do oblak a osedláme všemožné stvůry, vývojáři se díky novému systému volumetrických oblak postarali o to, aby nebe vypadalo obzvláště pěkně. Avatar: Frontiers of Pandora vyjde pouze na konzole nové generace, takže vývojáři v tomto ohledu nebudou nijak omezení slabším výkonem dosluhujících konzolí. Více informací bychom se měli dozvědět už poměrně brzy. Vydání je totiž plánováno na příští rok.