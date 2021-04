Nové video vás provede Verdanskem roku 1984 z Call of Duty: Warzone

Třetí sezóna dorazila do battle royale hry Call of Duty: Warzone a s ní i omlazení mapy Verdansku. Všichni se nyní vydáváme do roku 1984 a celá mapa prošla solidní renovací s příchutí nového barevnějšího shaderu.

Kromě nové mapy jsou samozřejmostí nové postavy a nabitý Battle Pass. Z hlediska zbraní si ve třetí sezóně osaháme rychlopalné SMG PPSh-41, odstřelovačku K31, balistický nůž, taktickou pušku CARV.2, pistoli AMP63 a baseballovou pálku. Zatímco stahujete aktualizaci, zajděte si na procházku Verdanskem v novém traileru.