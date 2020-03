Nové záběry z hororové akce Succubus rozhodně nejsou pro děti

Madmind Studio nám ukázalo nové záběry z jejich titulu Succubus, což má být spin-off jejich předchozí hry Agony. Ta nebyla žádný zázrak a proto studio doufá, že si spraví reputaci. Celé video je dlouhé necelých 11 minut a zaměřuje se na jednu z pozdějších fází hry, Forest of Flesh.

Jak se píše v tiskové zprávě, les je plný pastí a agresivních démonů. Navíc je to jeden ze čtyř vizuálních stylů, které ve hře bude k vidění. Vývojáři říkají, že do konce roku 2019 prý prodali přes 300 000 kopií her Agony a Agony Unrated. Prodej PC verze přesáhl hranici 200 000 kopií, zatímco konzolové verze prodaly celkem více než 105 000 kopií. Succubus se s největší pravděpodobností objeví na konci tohoto roku.