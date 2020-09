Noví Hyrule Warriors vyjdou v listopadu. Odvypráví příběh předcházející poslední Zeldě

I když bychom se do království Hyrule nejraději podívali s pokračováním Breath of the Wild, tak se místo toho vrátíme trochu do minulosti. Nintendo oznamuje Hyrule Warriors: Age of Calamity, které vychází 20. listopadu. V zatím posledním díle Legend of Zelda bylo několikrát zmíněno, že království postihla kalamita a Ganon vše ovládl. Jak k tomu ale došlo? Přesně to se dozvíme v Age of Calamity.

Na hře pracuje studio Koei Tecmo, které má na svědomí i předchozí díly. Tentokrát ale prý mnohem více spolupracují s týmem, který má hry ze série Legend of Zelda na starosti. Díky tomu by měl být Age of Calamity více lákavý nejen pro fanoušky Warriors her, ale i pro hráče Zeldy.

V ukázce můžeme vidět, že se chopíme nejen role Linka, ale i čtyř šampionů a samotné princezny. Doufáme, že tentokrát bude hratelnost o něco nápaditější než tomu bylo minule.