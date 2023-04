Novinka studia FromSoftware vyjde v srpnu. Armored Core VI: Fires of Rubicon ukazuje záběry z hraní

FromSoftware opravdu nepotřebuje obrovské prezentace, aby zbořil internet. Po nedávném oznámení DLC pro Elden Ring přichází další nečekaná zpráva. Armored Core VI: Fires of Rubicon vyjde 25. srpna na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X. Letošní léto zatím vypadá docela nabitě i přes to, že je většinou považované za okurkovou sezónu.

Do této robotické akce se pustíme v roli augmentovaného člověka C4-621. Už při prvním pohledu na nové záběry je jasné, že se hratelnost bude od Soulslike her lišit. Exploze na každém rohu, a když vás zrovna nemíjí raketa, schytáte útok energetickou zbraní. FromSoftware doufá, že nové Armored Core předznamená skvělou budoucnost pro mech hry. Zároveň se ale má držet základů, které přispěly k úspěchu tvorby studia v poslední dekádě.

Přístupnosti má pomoci i to, že Fires of Rubicon jsou rebootem pro sérii Armored Core, takže i přes to, že má tahle značka na kontě 15 her a expanzí, můžete do novinky naskočit bez jakýchkoliv znalostí. Nový příběh na nové planetě, kterou zasáhla katastrofa galaktických rozměrů a několik frakcí na ní momentálně bojuje o materiál jménem Coral, který se nenachází na žádném jiném místě v galaxii.

V rozhovoru pro britský Eurogamer padlo, že skládání vlastního mecha je fundamentálním prvkem hry. Výměna zbraně či nohou bude mít v boji znatelný vliv. Nepůjde jen o úpravy vašich statistik. Během boje se plynule budete přepínat mezi módy pro boj zblízka a na dálku. Do soubojů prý tvůrci přenesli některé ze svých poznatků z předchozí tvorby, jako je třeba agresivita ze Sekiro: Shadows Die Twice.

Už v ukázce můžete vidět pár záběrů na obří mechanické bossy, kteří vám dají pořádně zabrat. Pokud jste ale nabyli toho dojmu, že Armored Core VI bude více přímočaré s příběhem než Souls série, tak jste na omylu. Nepřímý styl vyprávění bude i tady. Co tady ale vůbec nebude, jsou močály či bažiny, které si ve svých hrách velmi oblíbil Hidetaka Mijazaki, ředitel FromSoftware. Ten ostatně na novém Armored Core ani nedělá, má plné ruce práce s DLC Shadow of Erdtree pro Elden Ring.