Novinky Bethesda představí na konferenci Microsoftu. Uvidíme Starfield?

E3 už se nám pomalu blíží a spolu s tím se objevují nové informace ohledně toho, na co se vlastně můžeme těšit. Microsoft sice přímo nepotvrdil, že se tato novinka týká prezentace, kterou si připravuje pro tento veletrh, ale jelikož bude jeho součástí, tak je to docela jasná věc. "Microsoft a Bethesda v létě uspořádají společnou konferenci, kde hráčům představí jejich nadcházející tituly," řekl Matt Booty, vedoucí Xbox Game Studios v rozhovoru pro francouzský magazín Le Figaro.

Na co se konkrétně můžeme těšit, si zatím nechává pro sebe. Už několik týdnů ale po internetu kolují spekulace ohledně toho, že bychom měli konečně vidět více ze sci-fi RPG Starfield. To podpořil i novinář Jason Schreier, který se v podobných případech trefil už několikrát. Už ale vyvrací fakt, že by měla novinka od Bethesda Games Studios dorazit ještě letos. Podle některých zdrojů je totiž hra už víceméně hotová. To nám ale úplně nesedí ani vzhledem k tomu, že při oznámení Bethesda uváděla, že Starfieldu se dočkáme až za několik let. Stejně jako pokračování série The Elder Scrolls.

Z oznámených projektů od Bethesdy tady ještě máme Indiana Jonese, na kterém pracuje studio MachineGames. O tom ale zcela jistě neuslyšíme, protože podle posledních informací se vývoj rozjel naplno teprve nedávno. Bezesporu si ale Bethesda na konferenci připravila i nějaké nečekané překvapení.