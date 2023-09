Novinky od Nintenda. Princezna Peach ve vlastní hře, remaky starých klasik a návrat závodů F-Zero

Všude možně se sice horlivě spekuluje o nové konzoli, ale Nintendo se nehodlá se Switchem rozloučit jen tak. Právě naopak. Přichystali si další prezentaci ze své série Directů, kde se ukázala řada zajímavých nadcházejících novinek. Jednu z nich už si můžete rovnou zdarma zahrát, pokud jste členy předplatného NSO. Vrátili se závody F-Zero, které začaly už na prvních generacích Nintenda. Na Switchi je najdete jako

F-Zero 99, kdy se do závodů pustíte spolu dalšími 98 hráči ve stylu battle royale her.

Fanoušci byli lehce rozhořčení, že nedošlo na úplně nový díl. Kritika ale záhy vcelku ustala, když se ukázalo, že v této podobě funguje F-Zero velmi dobře. Návraty hlásí i další známá jména. Už během předchozí prezence jsme se dočkali oznámení kompletního remaku Super Mario RPG z SNES. Ten na Switch dorazí 17. listopadu.

Nově představeným návratem je Mario vs. Donkey Kong. Tahle logická plošinovka původně vyšla v roce 2004 na Game Boy Advance a její kompletní předělávku si zahrajeme 16. února. Pokud by vám přišlo, že těch návratů je málo, tak si ještě připočtěte také již dříve oznámenou Luigi's Mansion 2. Její konverze z 3DSka vyjde v létě.

Nintendo v rámci předchozího Directu také odhalilo hru, kde hlavní roli sehraje princezna Peach. Nyní už víme, že se bude jmenovat Princess Peach Showtime a jejím datem vydání je 22. březen. Po pozvání do divadla se všechna představení zvrtnou a princezna to musí dát zase do pořádku. K ruce jí je místní strážkyně Stella, která Peach propůjčí svojí stužku, aby se proti zdejším nástrahám mohla bránit. Občas ale ani to nestačí, a tak na sebe při představeních můžete navléct různé kostýmy. V ukázce nechybí třeba detektivní Peach, šermířka nebo cukrářka.

Mysleli jste si, že s novými verzemi starších her jsme skončili? Právě naopak. Jako překvapení na závěr přišlo oznámení předělávky hry Paper Mario: The Thousand-Year Door, která patří mezi ty nejlépe hodnocené v sérii. A návrat hlásí i značka, která není přímo od Nintenda. V rámci prezentace přišlo oznámení kolekce Tomb Raider I-III Remastered, kde jsou vylepšené verze úplně první trojice her s Larou Croft v hlavní roli s tím, že je můžete hrát s lepší grafikou, ale máte možnost si přepnout i do původního vzhledu.

Jen s malou připomínkou přicupital detektiv Pikachu, jehož nový případ začíná

6. října. V podobném duchu se nese i krátká ukázka WarioWare: Move It!, nového souboru pohybových miniher, které si budete moci zahrát od 3. listopadu. Už jsme tady měly jednu značku, která pochází od studií třetích stran, a takových, které by si zasloužily vaši pozornost, se objevilo vícero. Ať už je to ujetá rytmická záležitost Trombone Champ nebo výborná indie oddechovka Dave the Diver, určitě byste se na ně měli podívat v obchodě, pokud rádi hrajete na Switchi.

Pro fanoušky světa z League of Legends tady máme také pár lahůdek. Na vydání LoL: Wild Rift sice stále čekáme, ale od 1. listopadu si budeme moci zahrát pohádkový příběh z promrzlého Freljordu v Song of Nunu: A League of Legends Story. V příštím roce pak vyrazíme za mytickými yordly. Bandle City: A League of Legends Story by mělo být žánrem zase úplně jiné než ostatní hry v rámci vydavatelství Riot Forge. Nejvíc má stylem připomínat relaxační hry typu Stardew Valley.

Switch se očividně chystá zakončit svůj životní cyklus ve velkém. Nebudeme lhát, také netrpělivě vyhlížíme novou konzoli od Nintenda. To ale neznamená, že bychom okamžitě pustili Switch z ruky. Obzvlášť když nám vývojáři stále servírují další a další novinky.