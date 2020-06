Nový Crash Bandicoot je na cestě, prozradily to ratingy na Tchaj-wanu

Dost možná nejoblíbenější vačnatec na planetě chystá další návrat a tentokrát už ne pouze v remasteru, ale v novém plnohodnotném herním hitu. Crash Bandicoot: It’s About Time by měl vyjít ještě na současné generaci konzolí Playstation a Xbox. Prozradily to ratingy, které hra dostala na Tchaj-wanu.



Do světa se dostal i design obalu hry Crash Bandicoot 4: It’s About Time

O nový přírůstek do univerza Crashe Bandicoota se mají postarat Toys for Bob. Jméno tohoto vývojářského studia je určitě povědomé především nostalgikům, kteří sáhli již v minulých letech po remasterech, protože Toys for Bob stáli za velmi dobře hodnoceným návratem fialového dráčka Spyra.

O příchodu nového dílu se spekulovalo již déle. Prvním náznakem byla například maska, která ze série doposud nebyla známá a objevila se ve filmečku od Sony za Crashem. Oficiálně zatím hra odhalená není, takže si ještě chvíli budeme muset počkat, než s jistotou budeme o hře moci hovořit. Udělení ratingu ale bývá ve většině případů v podstatě definitivním ujištěním, že se hry dočkáme.