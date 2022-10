Nový deníček vývojářů God of War Ragnarök se zaměřuje na souboje a rozmanitost nepřátel

S blížícím se vydáním jedné z nejočekávanějších her letošního roku k nám od vývojářů proudí nové informace skrz jejich deníčky. Tentokrát nám designéři soubojů, animátoři a umělci řeknou něco o akční stránce God of War Ragnarök.

Jednou ze zajímavostí, která během videa zazněla, je, že není až tak obtížné do hry implementovat nový druh nepřítele, ale jde hlavně o to, aby byl vyvážený v ohledu frustrace a uspokojení. "Chceme vytvořit něco, co hráče donutí k soustředění, aby se proti nepříteli snažili a cítili se dobře po jeho porážce. Chceme se vyhnout tomu, aby se cítil poražený a nevěděl, kudy kam," říká Stephen Oyarijivbie, designér soubojů.

V Sony Santa Monica jsou si vědomi toho, že fanoušci v minulém díle nebyli nadšení z menšího množství minibossů a větších potvor. V Ragnaröku se v tomto ohledu prý máme na co těšit. V každé říši narazíme na úplně odlišné druhy nepřátel.

Novinky se týkají i Atrea. V předchozím díle byl stále ještě dítě. Tentokrát už je dospělejší a snaží se otci dokázat, že se o sebe umí postarat, což uvidíme i během hry, kdy s Kratem bude bojovat bok po boku. Celkově bude agresivnější a podobně jako Kratos v Ragnaröku dostane i řadu nových schopností a útoků.