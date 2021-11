Nový deníček z Dying Light 2: Stay Human se zaměřuje na postavu Lawan

Recenze hry Age of Empires IV. Legenda se vrací a … Age of Empires patří do té sekce legendárních strategií, které pomohly žánr rozvinout a přinesly mnoho novinek. Přesto se série za mnoho let dočkala jen tří dílů. V dílnách studia Relic Entertainment konečně vzniklo pokračování a ačkoli je dobré, moc se teda nezměnilo. | | 7 N/A