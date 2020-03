Nový díl hororovky Amnesia s podtitulem Rebirth vyjde ještě tento rok

Frictional Games, kteří stáli za celou hororovou sérií Amnesia, několik posledních měsíců mlžili. Psalo se, že chystají tajuplný projekt a my nyní víme, co to bylo. Amnesia: Rebirth je příběh zasazený do světa původní hry, ale tentokrát v Alžírsku a ve strašidelném hradu. Hlavní postavou bude Tasi Trianon, která se ocitne v již zmíněné alžírské poušti. Neví, jak se sem dostala, nepamatuje si svou minulost a k tomu ji nahání nějaký děsivý tvor. Prostě skvělé!

Můžete se těšit na nové hádanky, které vám zamotají hlavu, nové lekačky a také na nové prostředí. Zkrátka více Amnesia, jak ji máme rádi.

Série Amnesia je unikátní svým přístupem. Především jde o horor, ve kterém můžete nepřátelům jen utíkat a nemůžete se nijak bránit. Pokaždé, když se k vám nějaký tvor přiblíží, rozbuší se vám srdce a jen se tiše modlíte.

Novinka vyjde tento rok na podzim, prozatím pouze na Steamu. Snad to dobře dopadne.