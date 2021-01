Nový díl State of Play přibližuje bláznivou arénovku Destruction AllStars

Na konzoli Playstation 5 se brzy dostane další plnohodnotná next-gen exkluzivita jménem Destruction AllStars, což je bláznivá arénová akce plná důvtipu, šílených výbuchů a ještě šílenějších hrdinů. Zkrátka oddychovka jak má být.

Předplatitele PS Plus v únoru potěší skvělá nabídka her zdarma

Hru navíc dostanete zcela zdarma v únorových PS Plus hrách a abyste se pořádně ponořili do hratelnosti, Sony vypustilo nejnovější díl State of Play, který se zaměřuje právě na tu to hru. A vypadá to zatraceně dobře.