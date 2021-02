Nový horor The Medim už hlásí zisky pár dní po vydání, oznámilo studio

Čerstvý hororový projekt studia Bloober Team se ohřívá na trhu teprve pár dní a už se vývojářům zcela zaplatil. V rozhovoru pro polský web Money.pl to prozradili vývojáři a dodali, že vývoj se finančně již zcela zaplatil a hra už začíná vynášet čistý zisk.

The Medium: cestování mezi světy | Recenze

To jsou rozhodně skvělé zprávy, což ale není překvapivé. The Medium se ve světě těší velké popularitě a jak můžete zjistit i z naší recenze, ačkoliv jde o dílko spíše indie studia, které má své nedostatky, rozhodně je tu spousta skvělých prvků pro fanoušky hororů i příležitostní hráče. K celkovému úspěchu rozhodně přispěl i fakt, že se hra hned po vydání dostala do programu Game Pass.