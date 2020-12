Akce Game Awards byla již tradičně plná odhalení a lákadel a jedním z největších byl vedle Dragon Age samozřejmě malý teaser na nový Mass Effect. Mělo by jít o pokračování Andromedy a to je asi tak všechno, co o tom víme.

BioWare potvrzuje remaster trilogie Mass Effectu i vývoj nového dílu

Než k nám dorazí plnohodnotné pokračování, nesmíme zapomínat ani na remaster původní trilogie, který dorazí na jaře příštího roku.