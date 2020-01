Nový model konzole Nintendo Switch možná dorazí ještě letos

Spekulace o nové verzi konzole Nintendo Switch kolem krouží už delší dobu. Lite verze konzole se nakonec potvrdila a nyní tu mluvíme o plnohodnotné nové edici většího bráchy. Podle webu DigiTimes a jejich zdroje od taiwanského dodavatelského řetězce chystá společnost nový vylepšený model Switche. Produkce by měla začít už koncem prvního čtvrtletí letošního roku a oficiální prodej by mohl startovat někdy v polovině roku.

Původní spekulace mluví o nové verzi jako o Switch Pro. Nabídnout by měla větší displej s vyšším rozlišením, ale i jiné novinky. V tuto chvíli ale můžeme jen spekulovat.

I reported in Aug 2019: "Nintendo has ideas for further updates to the Switch lineup after those two models to make the platform’s lifecycle long"



DigiTimes on Jan 6: "Nintendo is reportedly planning to release in mid-2020 a new model of Switch"https://t.co/giypufcW4A