Nový model PlayStationu 5 podle prvních testů není o nic horší než originál

Jak jsme vás informovali před pár týdny, Sony začalo vyrábět nový model PlayStationu 5 s označením CFI-1100, který je o 300 gramů lehčí než ten původní. Je to z toho důvodu, že si úpravami prošlo hlavně chlazení. S tím samozřejmě přišly obavy fanoušků ohledně toho, jestli se nový model nebude přehřívat.

Velkou diskuzi rozpoutalo srovnávací video Austina Evanse, který novou PS5 jednoduše označil za horší. Své tvrzení zakládá hlavně tom, že s novým chlazením je vzduch, který z konzole vychází, o 3-4 stupně teplejší. Také v něm najdete mnohem méně mědi. Samotný větrák je pak úplně jiný a má oproti originálu více lopatek. Evansovu tvrzení ale oponuje Richard Leadbetter z Digital Foundry.

Prvním jeho poznatkem je fakt, že CFI-1100 je oproti originálnímu modelu o něco tišší. Pokud by byla vyšší teplota opravdu takový problém, neměl by větrák pracovat více a o to více pak být i slyšet? Dále pak poukazuje na to, že nový větrák může být lepší v tom, aby z konzole dostal teplo ven Dle jeho slov Sony mohlo zkrátka nové chlazení udělat tak, aby fungovalo efektivněji i s menším množstvím materiálu. Podle jeho následných testů si nový model nevede o nic hůře ani po stránce výkonu. Spotřeba energie je takřka stejná jako u původního modelu a hry běží stejně dobře. Leadbetterovi pak sekunduje i Jeff Grubb z webu GamesBeat.



Chlazení původního modelu (vlevo) a chlazení CFI-1100 modelu

Když vše funguje, jak má i s ořezaným chladičem, proč ho Sony nepoužila rovnou? Odpovědí na tuto otázku může být několik. Možná, že to jen neměli pořádně otestované nebo už nebyl čas na dodatečné úpravy a konzole už musela být vypuštěna do světa. Sony každopádně nový model nijak blíže nekomentovalo. Rozhodně to ale vypadá, že nemá nejmenší obavy z toho, že by mohl nastat nějaký průšvih. Přece jenom by určitě nechtělo, aby u PlayStationu 5 nastala podobná situace jako s red ring of the death u původních Xboxů 360.