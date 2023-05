Nový Mortal Kombat bude možná restartem série. Po náznacích od tvůrců přichází únik s názvem a cenovkou

Nejspíš žádný z fanoušků série Mortal Kombat nepochybuje, že ve studiu NetherRealms vzniká nový díl. Pomalu, ale jistě se nám schyluje k oficiálnímu odhalení, ale prozatím se musíme spokojit jen s pár náznaky a nově i s únikem od insidera vystupujícího pod přezdívkou Billbil-kun. Ten tvrdí, že další díl ponese název Mortal Kombat 1 a s cenovkou 70$ vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Nemá chybět ani na Switchi, kde cena bude o 10$ nižší.

Název pokračování může někomu přijít zvláštní, ale dával by smysl, když vezmeme v potaz náznaky přímo od tvůrců. První z nich přišel během oslav 30. výročí značky. Na závěr jsme viděli přesýpací hodiny, které podle všeho odkazují na Kroniku, záporačku z posledního dílu, která má dostatečnou moc na to, aby vesmír Mortal Kombatu kompletně zrestartovala. K tomu se přidává i kratičké video s tikajícími hodinami, kde ručička z 11 přeskočí rovnou na 1.

Jelikož na svých sociálních sítích lákají, že "už je skoro čas", tak bychom se nedivili, kdyby podobně jako několik dalších velkých společností oznámili svoji novinku bez jakékoliv velké akce. Letní prezentace přeci jen začínají až příští měsíc, takže by do konce května mohlo přijít oficinální odhalení a ukázku z hraní by si mohli nechat na některou z prezentací. To jsou ale už čistě jen naše spekulace.