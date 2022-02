Nový patent Marka Cernyho poukazuje na lepší implementaci ray tracingu pro PS5

Sony zaregistrovalo zbrusu nový patent, který by měl pomoci společnosti vylepšit výkon ve hrách pro konzoli Playstation 5 při zapnutém ray tracingu. Technologie je popsána jako "procesing shaderů pro zkrácení paprsků, díky čemuž se zvyšuje celkový výkon ve hře při zapnutém ray tracingu".

To by znamenalo, že se ve hrách pro PS5 nebude muset škudlit v různých režimech zobrazení a většina her by měla mít plnohodnotný ray tracing bez ztráty výkonu nebo snímkovací frekvence. Uvidíme, co z toho nakonec bude, rozhodně to ale vypadá, že se Sony snaží postupně podporovat a zlepšovat technologie, které konzole využívá.