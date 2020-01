Nový Resident Evil dle spekulací bude mít opět FPS pohled a vlkodlaky

Není žádným překvapením, že by se Resident Evil měl dočkal nového dílu. Capcom se nijak netajil tím, že je tato značka spolu s Devil May Cry tou nejúspěšnější z jejich repertoáru. Nyní se na fanouškovském YouTube kanále Residence of Evil objevilo video s několika spekulacemi. Jak uvádí britský Eurogamer, jejich informace od zdrojů z blízkosti Capcomu jsou velmi podobné.

Pohled z první osoby by měl zůstat. V sedmém díle to byl značný odklon od předchozích dílů. Docela ale dává smysl, že vývojáři chtějí pokračovat v experimentování u nových dílů. Pro hráče, kteří mají radši styl starších dílů série, jsou tady remaky druhého a třetího dílu.

Hlavní roli by si měl zopakovat Ethan z předchozího dílu a na scéně se objeví i Chris Redfield. Mezi nepřátelská monstra pak přibudou vlkodlaci a nové druhy zombie.

Oficiálně tyto informace samozřejmě potvrzené nejsou, takže je třeba to brát s rezervou. Každopádně bychom se nedivili, kdyby během letošního roku byl Resident Evil 8 v tomto stylu představen.