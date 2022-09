Nový Silent Hill dostal rating v Koreji. Vrátí se konečně legendární hororová série?

Podle nedávných spekulací je ve vývoji hned několik projektů spadajících do série Silent Hill. V seznamu jihokorejské ratingové společnosti se dnes objevilo jméno Silent Hill: The Short Message. Touto cestou bylo předčasně odhaleno už několik her, takže fanoušci tomu přikládají větší váhu než klasickým únikům z neověřených zdrojů. O platformách ale zatím nepadla zmínka.

The Short Message ale nemá být samotným pokračováním. Další ze spekulací mluví o tom, že to bude demo ve stylu P.T., se kterým nám představil Kodžima svoje zrušené pokračování. Klasickým hororovým měsícem je říjen a vůbec bychom se nezlobili, kdyby nám Konami tuto ochutnávku nadělilo jako halloweenské překvapení.

Na druhou stranu je ale dobré držet očekávání na uzdě. Nebylo by to poprvé, co by z novinky od Konami bylo jen pačinko využívající jméno známé série. Těžko se odhaduje, kdy by případné oznámení mělo přijít. Tokyo Game Show, kde nechybělo právě ani Konami, už máme za sebou a největší nadcházející akcí je prosincové The Game Awards.

