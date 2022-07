Nový Skate bude free-to-play live service hra. „Je to přirozený vývoj značky,“ tvrdí kreativní ředitel

Vydání nové skejťácké hry od EA je sice ještě daleko, ale jeho tvůrci se v novém videu podělili o pár nových informací.

Na poli skejťáckých her je i po úspěchu předělávek her Tonyho Hawka momentálně dost prázdno. Tuto díru na trhu by měl v budoucnu zaplnit nový Skate studia Full Circle, který nebude mít žádnou číslovku. Dnes vývojáři vydali video, ve kterém oznámili, že Skate bude free-to-play live service titul.

„Není to jen evoluce značky, ale celkově toho, kam se skateboarding od roku 2010 posunul,“ řekl v rozhovoru pro web The Verge kreativní ředitel Deran Chung. Naráží tak na vydání třetího dílu Skate, který letos oslavil už 12 let. Tento styl hry byl prý v plánu už od počátku vývoje a podle Chunga je to cesta, kterou fanoušci chtějí. Nás tedy live service hry stále ještě nepřesvědčily, ale nelámeme nad Skate hůl předčasně.

Jelikož bude Skate free-to-play, tak v něm nebudou chybět mikrotransakce. Ty se mají týkat jen kosmetických doplňků. Hráči se nemusí obávat toho, že by za reálné peníze bylo možné koupit věci vylepšující schopnosti jezdce nebo by za platební bránou byly zamčené některé oblasti.

Kromě výše zmíněného došla také řeč na mechaniku, kterou ve Full Circle pracovně nazývají CollaboZones. Tyhle skejťácké zóny si budou tvořit sami hráči. Vaše výtvory se pak budou objevovat ve světech ostatních hráčů. Nikdy tak nebudete vědět, co vás při návštěvě zdejšího města čeká. Nápad to není špatný, ale půjde hlavně o to, jak dobře se ho tvůrcům do hry podaří implementovat.

Vydání je v plánu na PC, PlayStation a Xbox s tím, že nebude chybět crossplay a skrz platformy se vám bude přenášet i postup. Vývojáři si také pohrávají s myšlenkami na mobilní verzi. Samotné vydání hry je ale prý ještě v nedohlednu. Přihlašování do playtestu, kam se může zapojit každý, prý spustili velmi brzy z toho důvodu, že chtějí obsah tvořit s komunitou. „Jsme velmi flexibilní, pokud jde o obsah, který bude ve hře při vydání. Záleží na tom, co nám řeknou fanoušci,“ říká Isabelle Mocquard, vedoucí managementu. Je tedy šance, že hráči nenechají, aby EA ze Skate udělalo další propadák.