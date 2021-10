Nový Splinter Cell by si mohl vypůjčit některé prvky ze série Hitman

Posledních pár dílů špionážní série Splinter Cell se hodně zaměřovalo na akci, nedávno oznámené pokračování by se ale mohlo opět vrátit k více taktickému a tichému stylu původních dílů. Alespoň to tak tvrdí herní novinář webu GameBeat Jeff Grubb.

"Ubisoft měl plány ještě před letošní výstavou E3 dát fanouškům možnost si zahrát nadcházející remake Prince of Persia: The Sands of Time a něco, co vypadalo jako prototyp k novému dílu série Splinter Cell," řekl Grubb. "Testeři s tím projektem nestrávili moc času, šlo o jednoduchý tutoriál a velmi krátkou sekci. Na první pohled to působilo jako kombinace her Splinter Cell a prvků rebootu Hitmana z roku 2016."

Kultovní Splinter Cell se vrací, Ubisoft konečně dává pokračování zelenou

To by znamenalo, že Ubisoft opravdu přemýšlí o návratu k více původní atmosféře dílů jako Pandora Tomorrow či Chaos Theory, na což fanoušci čekají už dlouhé roky. Prozatím ale jde o čirou spekulaci a na přesnější informaci si budeme muset počkat. Prozatím jen víme, že nový Splinter Cell dostal zelenou a je v produkční fázi.