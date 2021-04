Nový trailer na akci Necromunda: Hired Gun vás seznámí se zdejším světem

Do brutálního světa Warhammeru se vždy podíváme rádi a chystané akční RPG Necromunda nás do něj vhodí hned v botaskách nájemného lovce, se kterým budete plnit celou řadu kontraktů a komunikovat s barvitým obyvatelstvem tohoto nehostinného světa. Nový trailer se trefně vtipným způsobem soustředí právě na to, co na svém putování zažijete.

Hra se bude velkou měrou opírat o augmentace váš i vašeho věrného mazlíčka, stejně jako customizaci zbraní a vybavení, takže se vždy najdou nějaké novinky, kterými se vypiplat na další úkol. Kromě toho i hlavní hrdina bude velmi agilní, nechybí tedy speciální schopnosti, běhání po zdech, vystřelovací hák a další sci-fi šílenosti, který vám přijdou během šarvátek vhod.

Hra se chystá 1. června letošního roku na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.