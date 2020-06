Nový trailer na Dead by Daylight: Silent Hill připomíná kultovní značku

Rozšíření Silent Hill již vydaného thrilleru Dead by Daylight hru obohatí o novou mapou zasazenou do základní školy v Midwich, která byla v minulosti dějištěm hrůzných událostí. Přinese nového zabijáka jménem The Executioner, ozbrojeného obrovským nožem a také přeživší Cheryl Masonovou, které se již v minulosti podařilo vyváznout ze spáru jisté smrti. Podaří se i teď?

Dead by Daylight je hororová multiplayerová naháněčka až pro pět hráčů a rozšíření Silent Hill se dočkáme 16. června na PC, Xbox One, PlayStation 4 a Nintendo Switch.